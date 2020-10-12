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Aktüel Sahte içki zehirlenmesi iddiasıyla İzmir'den Aydın'a sevk edilen kişi öldü
Aktüel

Sahte içki zehirlenmesi iddiasıyla İzmir'den Aydın'a sevk edilen kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-12 23:51:39 -
Sahte içki zehirlenmesi iddiasıyla İzmir'den Aydın'a sevk edilen kişi öldü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahte içki zehirlenmesi iddiasıyla tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Torbalı ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye başvuran A.Y. (54), yapılan ilk müdahalenin ardından Kuşadası ilçesindeki bir özel hastaneye sevk edildi.

Burada yoğun bakım servisinde kontrol altında tutulan A.Y, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

A.Y'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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