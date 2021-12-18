Sahte içki kâbusu: Ölü sayısı 56’ya çıktı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde geçen hafta sonu alkol kullandıktan sonra fenalaşan üç kişi hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınanlardan E.T. dün sabaha karşı hayatını kaybetti. Sahte içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan R.E. ise tutuklandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çiftçilik yapan Turgut Tilki (59), 14 Aralık'ta bir tanıdığından satın aldığı sahte rakıyı evinde tüketti. Bir süre sonra gözlerinin görmediğini belirten evli ve iki çocuk babası Tilki, kaldırıldığı hastanede önceki gün hayatını kaybetti. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde içtiği sahte içkiden zehirlenen Metin Kahraman (48) ile Zonguldak'ta hastaneye kaldırılan dört kişiden Mehmet Başkan (47) da dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Aksaray'da Küçük Bölcek Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Ç. önceki gün, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, sahte içki tükettiğini ve fenalaştığını söyledi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Süleyman Ç. yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, polis soruşturma başlattı.

Sivas'ın Zara ilçesinde ise önceki gün sahte içkiden hayatını kaybeden Cevdet Aydın'ın (63) cenazesi, ailesine teslim edildi. İlçede sahte alkolden ölü sayısı dörde yükselirken, üç kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. İstanbul Valiliği, 11'i yabancı 22 kişinin sahte içkiden öldüğünü, tedavi gören beşi yabancı, 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiğini açıkladı.



Öte yandan sahte içkileri piyasaya süren kişi ve suç gruplarına yönelik 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen ‘zehir’ opeasyonunda gözaltına alınan 85 şüpheliden 18’i tutuklandı. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.