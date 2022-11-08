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Dünya Sahte içerik paylaşımında ilk: Hapis cezası verildi
Dünya

Sahte içerik paylaşımında ilk: Hapis cezası verildi

İspanya'da sosyal medyadan yapılan sahte içerikli paylaşıma ilk kez hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 17:36:00 -
Sahte içerik paylaşımında ilk: Hapis cezası verildi

İspanya'da sosyal medyadan yapılan sahte içerikli paylaşıma ilk kez hapis cezası verildi.

İspanya'da Barselona Mahkemesi, Twitter hesabından 2019'da paylaşım yapan kullanıcıya, sahte içerik kullanmasından dolayı 15 ay hapis, 1620 euro para ve 5 yıl süreyle öğretmenlik ve sportif faaliyetlerden men cezaları verdi.

Reşit olmayan ve İspanya'da ebeveynsiz yaşayan göçmenleri şiddet eylemleriyle ilişkilendiren bir video yayımlayan söz konucu kullanıcının, göçmenleri hedef alan videosundaki görüntülerin aslında Çin'deki bir olay olduğu belirtildi.

Nefret suçlamasıyla ceza alan, Twitter, İnstagram ve Facebook hesapları kapatılan sanık J.M'nin, adli sicilinin temiz olmasından dolayı cezaevine girmeyeceği ancak eşitlik üzerine bir kursa katılmasının zorunlu tutulduğu bildirildi.

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