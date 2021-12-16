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Yerel Sahte gübrelere dikkat! Gözlerini çiftçilere çevirdiler
Yerel

Sahte gübrelere dikkat! Gözlerini çiftçilere çevirdiler

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kamyonda 35 ton sahte gübre tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 12:16:00 -
Sahte gübrelere dikkat! Gözlerini çiftçilere çevirdiler

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Asayiş timleri, bir kamyonda arama yaptı.

Dolandırıcılar gözünü çiftçilere dikti

Kamyona yüklü bulunan 35 ton gübrenin sahte olduğu saptandı.

Kamyondaki iki kişi, sahte gübreleri Salihli ilçesinde E.K'den aldıklarını söyledi.

Sahte gübreler, İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edilirken şüphelinin yakalanması çalışma başlatıldı.

Manisa'nın Ahmetli ve Alaşehir ilçelerinde de 13 Aralık'ta 59 ton sahte gübre ele geçirilmişti.

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