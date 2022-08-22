Sahte evrak operasyonuna 10 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de ikamet etmek, eğitim ve öğretim almak ve çalışabilmek için başvurularda kullandığı evrakların sahte olduğu ihbarı üzerine 12 iş yerine yönelik inceleme başlattı. Ekipler, resmi kurumlara başvuran yabancı uyruklu kişilerin evraklarını tek tek kontrol etti.

Şebeke üyelerini takibe alan ekipler, şüphelilerin sahte evrak düzenlemek için kullandığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda sahte evrak ele geçirildi. Ele geçirilen sahte evraklar arasında çok sayıda Zümrüt olduğu değerlendirilen taş, 1 adet kimlik kartı basım cihazı ve çok sayıda kimlik kartı, yabancı şahıslara ait çok sayıda ikamet izni kayıt formları ve kira kontratı, yabancı şahıslara ait çok sayıda pasaport, tapu senedi fotokopileri, 1 adet fatura baskı makinesi ile çok sayıda boş fatura ruloları görüldü.

Gözaltına alınan şüpheli 3 şahıstan 2’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış yabancı uyruklu 1 şahıs ise sınır dışı edildi. Çalışma izni olmaksızın çalıştırıldığı tespit edilen yabancı uyruklu 7 şahıs ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Denetimler sonucunda ise SGK ve Maliye ekipleri tarafından sigortasız işçi çalıştırma ve vergi kanununa muhalefetten toplam 314 Bin 369 TL cezai işlem uygulanırken, iş yeri açma ruhsatı olmayan iki iş yerine Zabıta Ekiplerince cezai işlem uygulandı.

Ayrıca 1 Ocak 2022 ile 22 Ağustos tarihleri arasında İstanbul genelinde yapılan denetimlerde, 54 adet pasaport, 290 adet sahte belge, 27 adet ikamet izin belgesi, 20 adet bilgisayar, 4 adet kart basım cihazı, 7 adet kaşe, 40 adet imza sirküsü, 280 adet kaçak sigara, 67 adet kaçak alkol, 1 adet tabanca ve 14 adet fişek, 13 bin 455 dolar, 4 bin 890 Euro, 14 bin 985 TL ele geçirildi.

Denetimler sonucunda 40 şüpheli şahıs yakalanmış olup şahıslardan 1’i tutuklanırken, 8 şahsa adli kontrol hükümleri uygulanmış, 11 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezlerine teslim edildi. 20 şahıs ise adliyedeki işlemlerinin akabinde serbest kalırken, İşyerlerine ise, SGK ve Maliye görevlilerince, sigortasız işçi çalıştırma ve vergi kanununa muhalefetten toplamda 780 bin 173 tl cezai işlem uygulandı.