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Sahte 'evliya' çetesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Kocaeli'de kendilerini evliya diye tanıtıp vatandaşları dolandıran çeteye düzenlenen operasyon sonucu 15 kişi gözaltına alındı.

10 Ekim 2019 Perşembe 14:14
Sahte 'evliya' çetesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Kocaeli’de vatandaşların dini duygularını kullanarak sadaka adı altında ev, arsa, paralarını alan ‘Rafet Efendi’ kod adlı çete lideri ve 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de kendisini ‘Evliya’, ‘Mümin’ olarak tanıtıp Allah ile direkt görüştüğünü iddia ederek vatandaşlardan sadaka adı altında para, arsa, araba, ziynet eşyası alan ve ‘Rafet Efendi’ kod adı ile tanınan Ş.Ö. ve çete üyelerinin yakalanması için Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Çete lideri de yakalandı

Vatandaşların dini duygularını istismar ederek dolandıran şahısların, çok miktarda ev, arsa, araç, para topladıkları tespit edilen Ş.Ö. ve çete üyelerinin yakalanması için 8 Ekim Salı günü operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda çete lideri Ş.Ö. ve R.M., Y.D., Y.S., E.Ş., A.Y., E.Ş., T.B.S., Y.Y., S.S., M.Y., M.Ö., B.Ş., M.G. ve B.Ş. olmak üzere toplam 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok miktarda para ve döküman ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şahısların sorgularının devam ettiği öğrenildi.

500 TL yüz görümü parası

Şahısların emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edileceği öğrenilirken, Ş.Ö. isimli şahısın kendisi ile görüşmek isteyen mağdurlardan ‘yüz görümü’ adı altında 500 TL para aldığı ve vatandaşlara ev, araba, yazlık ve ziynet eşyaları gibi mallarını da karşılığında cennet vaat ettiği iddia edildi. Ayrıca Ş.Ö.’nün cennet vaat ettiği mağdurlara namaz kılmalarına gerek olmadığını söylediği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 14:14
  1. dini duygular
  2. Rafet Efendi
  3. Evliya
  4. Mümin
  5. para
  6. arsa
  7. araba
  8. ziynet eşyası
  9. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
  10. Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü
  11. Kocaeli Adliyesi
  12. yüz görümü

YORUM YAZ

  • selim ustaselim usta23 dk önce
    daha tam isin basindaymislae adamlar. Muta iranoglu gibi yapacan. takiyye yani. önce bi köprüyü gececen, sag gösterip soldan vuracan iblis gibi...sözüm ona bunu yapanlara

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