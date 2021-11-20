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Teknoloji Sahte e-mail dolandırıcılığa dikkat
Teknoloji

Sahte e-mail dolandırıcılığa dikkat

Dolandırıcılar bu kez şirket çalışanlarını hedefine koydu.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 20:46:00 - 2021-11-20 20:49:30
Sahte e-mail dolandırıcılığa dikkat

Kurumsal şirketlerin e-mail adreslerine gönderilen sahte gönderiler ile kullanıcı bilgileri, banka şifreleri ve hesaplarına ulaşılmaya çalışıyor. Bu yöntemde bir banka maili olarak görülüyor ve tıklandığı zaman kullanıcı bilgileri dolandırıcıların eline geçiyor.

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Teknoloji ve bilişim sistemi dolandırıcıların iştahını kabartıyor. Kötü niyetli şahıslar sahte e-maillerle kullanıcıları tuzağa çekiyor. Bu sahte e-mail genelde rastgele kullanıcıların sıkça kullandıkları banka, kredi kartı şirketi, alışveriş siteleri veya e-posta hizmeti sağlayan firmalardan gönderilmiş gibi gösteriliyor. Bir örneği yakın zamanda Garanti Bankası’nın logosu kullanılarak gönderilen postada yaşandı. ‘Oltalama’ denilen yöntemle gönderilen maili açan şahısların banka hesaplarına, kişisel bilgilerine veya şifrelerine ulaşılabiliyor.

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