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Sahte altınlara karşı önemli uyarı: Sertifikayı sorgulayın!

Yaz aylarıyla birlikte düğünlerde yaşanan artışla birlikte sahte altın şikayetleri de yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Bu nedenle tüketicinin alım sırasında “altın sertifikası” sorgulaması çok önemli. Kuyumcular, “Bildiğiniz, güvendiğiniz, kuyumcudan alışveriş yapın” tavsiyesinde bulunuyor.

28 Temmuz 2019 Pazar 07:44
Sahte altınlara karşı önemli uyarı: Sertifikayı sorgulayın!

Vatandaşın güvenli liman olarak gördüğü altın, popülerliğini korumaya devam ediyor. Özellikle düğün sezonunun açılmasıyla beraber altına olan talep daha da arttı. Tabi bunu fırsat bilen sahtekarlar yine boş durmuyor. Uzmanların bile ilk bakışta ayırt edemediği bu sahte altınlar, herkesin korkulu rüyası olmaya başladı. Tüketiciyi korumak ve tuzağa düşmesini önlemek için her geçen gün farklı uygulamalar karşımıza çıkıyor.

Bu anlamda Türkiye‘de bir ilk olan sertifikalı altın sistemi güvenli alışveriş yapma imkanı ve altının içerisindeki oranı öğrenmeyi sağlıyor. Sertifikasız ürünlerde alıcı, bu oranı bilmediğinden altını satarken zarara uğruyor. Bu nedenle tüketicinin alım sırasında “altın sertifikası” sorgulaması büyük önem taşıyor. Konuyu kuyumculara sorduğumuzda ise, altın sertifika uygulamasının önemli olduğunu ancak her yerde bulmanın kolay olmadığını söylüyor. Kuyumcular: “Tanıdığınız, güvendiğiniz kuyumcudan alışveriş yapın” tavsiyesinde bulunuyor.

İlk bakişta ayırt edilmesi çok zor

Altının sahte olup olmadığını anlamak için laboratuvar ortamlarında belirli testlerden geçmesi gerektiğine dikkat çeken Elizi Hasır Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, şu an altının içerisindeki oranı denetleyen herhangi bir kurum olmadığından yakındı. “Yıllardır bu sektörün içerisinde olmama rağmen bakarak bu oranı ben bile anlayamam” diyen Yılmaz, “Altının bu anlamda kuyumcular odası tarafından denetimden geçirilmesi şart. Ayrıca son dönemlerde internette altın ibaresiyle satılan çok fazla kaplama ürün var. Tüketicilerin bu gibi durumlara dikkat etmesi çok önemli” uyarısında bulunuyor.

Karekod sistemiyle ürün kimliği oluşturuluyor

Yılmaz, ürünlerde kullanılan barkod ve karekod numarasıyla ürün kimliği oluşturulduğunu belirterek, “Ürünün yanında verilen garanti sertifikası, uygulamadan QR koduyla tarama yapma imkanı sunuyor. Bu kod ürünün özelliklerine ve ürünün analiz raporlarına erişim imkanı tanıyor” diye konuştu.

Sertifika uygulaması her yerde yok

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, sertifika uygulamasının her yerde olmadığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu uygulamalar bileziklerde de yapılmaya başlandı. Bu karekodu yapan makine yurt dışından geliyor. Çok masraflı oluyor tabi. Bunun maliyetini herkes karşılayamaz. Bazı firmalar bu uygulamalara yeni başladılar. Tavsiyemiz her zaman olduğu gibi bildiğiniz, tanıdığınız, kuyumculardan, ticaret odası, kuyumcular odasına kayıtlı firmalardan aldıktan sonra hiç bir sorun yaşamazlar. Gerekli denetimleri ve yaptırımları yapıyoruz. Oda bünyesinde ayar evimiz, pırlanta laboratuvarımız var. “

Güvendiğiniz kuyumcudan şaşmayın

”Vatandaşımızın sertifikalı ürün almasını elbette tavsiye ederim” diyerek söze başlayan Kapalı Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, sertifikalı ürünlerin yeni olduğunu ve çok karşılaşmadığını söyledi. Gram altından ziyade işlenmiş ürünlerde daha çok hilelerle karşılaştıklarını dile getiren Kurtulmuş, vatandaşı dikkatli olması konusunda uyarıyor. Kurtulmuş, “Nasıl tanıdığınız kasaptan alışveriş yapıyorsanız, altın da aynı. İyi bir kuyumcunuz olacak. Onunla iş yapacaksınız. Gram altının sahtesini basmak kolay olmasa da sahtekarlık her zaman mevcut. Tanıdık, güvenilir kuyumcudan iş yapmak en sağlamı” dedi. (Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 07:44
  1. İstanbul
  2. altın
  3. sahtekarlık
  4. altın sertifikası

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