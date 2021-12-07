  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Sahte altınla dolandırdı! Enselendi
Yerel

Sahte altınla dolandırdı! Enselendi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki kişiyi sahte altınla dolandırdığı öne sürülen kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 12:27:00 -
Sahte altınla dolandırdı! Enselendi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Erzurum'dan çağırdığı kardeşleri sahte altın dolu çantayla 200 bin lira dolandırdığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre Turgutlu'da yaşayan C.B (30), Erzurum'un Olur ilçesinde yaşayan Asım ve Metin Ş. kardeşleri arayarak dedelerinin asker arkadaşı olduğuna ikna etti.

Kardeşlerle yaptığı telefon görüşmelerinde dedesinin kendisine sürekli Erzurum'da yaşayan asker arkadaşının yaptığı iyilikleri anlattığını söyleyen C.B, bir süre sonra çok sayıda altının olduğu bir gömü bulduğunu, ancak altınları kendisinin elden çıkaramadığını ifade etti.

Dedelerinin yaptığı iyiliklerin karşılığı olarak bu altınları düşük fiyattan kardeşlere satmayı teklif eden C.B, müştekileri Turgutlu'ya çağırdı.

Davet üzerine ilçeye gelen Asım ve Metin Ş'yi bir köye götüren ve içinde 800'e yakın sahte Reşat altını bulunan çantayı gösteren şüpheli, çantanın içinden seçtiği gerçek bir altını Manisa'daki bir kuyumcuda bozdurarak müştekileri diğer altınların da gerçek olduğuna inandırdı.

Altın dolu çantayı 200 bin lira karşılığı Asım ve Metin Ş'ye satan şüpheli, parayı aldıktan sonra telefonunu kapatarak kayıplara karıştı.

Bir süre sonra altınların sahte olduğunu ve dolandırıldıklarını anlayan Asım ve Metin Ş. karakola giderek şikayetçi oldu.

Şüphelinin belirlenmesi için çalışma başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlının C.B. (30) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada 125 bin lira bulundu.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bayraktar, Rus gözetleme kompleksini imha etti
Gündem

Bayraktar, Rus gözetleme kompleksini imha etti

Karabağ'da Türk İHA Bayraktar TB2'nin kontrolünü ele geçirme girişimi, Ermenistan’a ait Rus yapımı Avtobaza-M kompleksinin imhasıyla sonuçla..
TBMM kürsüsünde Kılıçdaroğlu ahlaksızlığı!
Siyaset

TBMM kürsüsünde Kılıçdaroğlu ahlaksızlığı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM kürsüsünde yaptığı ahlak dışı el hareketi ile tepki çekti. Kılıçdaroğlu, aralarında kadın milletv..
Testi pozitif çıkana 22 bin TL
Dünya

Testi pozitif çıkana 22 bin TL

Çin'in kuzeyindeki Harbin şehri, yetkililerin temas takibine gerek kalmadan koronavirüs test sonucunu pozitif olarak getiren kişilere bin 57..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay