Sahte altın korkusu: Kuyumculardan 81 il için yeni karar!

Türkiye genelindeki kuyumcular, altın alım-satım işlemlerinde artan dolandırıcılık vakalarıyla mücadele etmek için önemli bir karar aldı. 81 ilde kuyumcular artık kesme altın formundaki ürünleri satın almayacaklarını duyurdu.

Son yıllarda altın fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcıları sevindirirken, kuyumcu dükkanlarında yaşanan izdihamlar ve dolandırıcılık olayları da artış gösterdi. Özellikle 2024 yılında gram altın fiyatlarının 2500 lira seviyelerini geçmesiyle birlikte, altın yatırımcıları için dolandırıcılık riski de yükseldi.

Halk TV'nin haberine göre, 81 ilde kuyumcular artık kesme altın formundaki ürünleri satın almayacaklarını duyurdu. Bu karar, özellikle altın piyasasında son dönemlerde yaşanan sahtecilik olaylarının önüne geçmeyi amaçlıyor.

NEDEN KESME ALTIN SATIŞI YAPILMAYACAK

Kesme altınlar, üzerlerinde barkod veya seri numarası bulunmadığı için dolandırıcıların hedefi haline gelmiş durumda. Dolandırıcılar, bu altınları sahte olarak üretebiliyor ve piyasaya sürebiliyor. Bu durum, birçok altın yatırımcısının mağdur olmasına neden oluyor. Kuyumcular, bu riski minimize etmek için kesme altın alım-satımını durdurma kararı aldı.

Paketli altınlar ise seri numarası, üretici firma gibi bilgiler içerdiği için sahte olma ihtimali daha düşük. Bu sebeple kuyumcular, yatırımcıları paketli altın alımına yönlendiriyor ve kesme altınların alım-satımından kaçınmaları konusunda uyarıyorlar.

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