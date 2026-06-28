Salih Özcan kaç para istiyor? Beşiktaş ne kadar veriyor? Rakamlar ortada artık

Beşiktaş'ı Salih'le ilgilenmeye iten en önemli faktörlerden biri; oyuncunun bonservis bedelinin bulunmaması değildi. Elbette bu da çok önemli bir etken... Ancak asıl ilgi, Salih'in Orkun Kökçü'yle Milli Takım'da gösterdiği uyumdan kaynaklandı. Bu birlikteliğin Beşiktaş'ta da iş yapabileceği düşünüldü.