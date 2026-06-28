Salih Özcan kaç para istiyor? Beşiktaş ne kadar veriyor? Rakamlar ortada artık
Borussia Dortmund'la mukavelesi biten Salih Özcan, birçok takımla görüşme yapıyor. Bunlardan biri de Beşiktaş...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Borussia Dortmund'la mukavelesi biten Salih Özcan, birçok takımla görüşme yapıyor. Bunlardan biri de Beşiktaş...
Şu anda taraflar arasında 1 milyon euroluk fark var.
Alman ekibi Borussia Dortmund, Salih Özcan'ın sözleşmesini yenilememişti. Milli oyuncu şu anda boşta bulunuyor ve birçok kulüple pazarlık yapıyor. 28 yaşındaki ön liberonun senelik 3.5 milyon euro civarında maaş beklentisi olduğu belirtildi. Beşiktaş ise 2.5 milyonun üzerine çıkmadı.
Eğer ilerleyen süreçte taraflar orta yolu bulmaya çalışırsa iş bitecek. Bu arada Galatasaray, Köln ve Werder Bremen de Salih'le temas kurdu. Tecrübeli oyuncunun kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor. Bugün itibarıyla Beşiktaş favori olarak gözüküyor.
Beşiktaş'ı Salih'le ilgilenmeye iten en önemli faktörlerden biri; oyuncunun bonservis bedelinin bulunmaması değildi. Elbette bu da çok önemli bir etken... Ancak asıl ilgi, Salih'in Orkun Kökçü'yle Milli Takım'da gösterdiği uyumdan kaynaklandı. Bu birlikteliğin Beşiktaş'ta da iş yapabileceği düşünüldü.
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