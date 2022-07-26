  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Sahte alkol faciası! 26 kişi öldü, çok sayıda kişi hastanelerde
Dünya

Sahte alkol faciası! 26 kişi öldü, çok sayıda kişi hastanelerde

Hindistan’ın Gujarat eyaletinde sahte alkol tüketen 26 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi hastaneye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-26 11:25:00 -
Sahte alkol faciası! 26 kişi öldü, çok sayıda kişi hastanelerde

Hindistan’ın batısındaki Gujarat eyaletinde sahte alkol tüketen en az 26 kişinin hayatını kaybetmesi ve 30’dan fazla kişinin de hastaneye kaldırılmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Gujarat İçişleri Bakanı Raj Kumar olayın ardından yaptığı açıklamada, “Yaşananları ciddiye aldık ve detaylı bir soruşturma başlattık” dedi.

Hindistan’ın Bihar, Gujarat, Mizoram ve Nagaland eyaletlerinde alkol tüketmek ve satmak yasaklanmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23