İlaç gibi karışım: Bakın muz kabuğuna sirke ekleyince ne oluyor!
Mutfak atıklarından faydalanmak isteyenler muz kabuklarıyla sirkeyi karıştırarak bitkiler için gübre olarak kullanıyor.
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Mutfak atıklarından faydalanmak isteyenler muz kabuklarıyla sirkeyi karıştırarak bitkiler için gübre olarak kullanıyor.
Evde bitki yetiştirenlerin ilgisini çeken pratik yöntemlere bir yenisi daha eklendi. Artık, gübreye ihtiyacınız yok. Genellikle çöpe atılan muz kabukları, beyaz sirkeyle bir araya getirilerek bitkilerin bakımında kullanılabilecek bir karışıma dönüştürülüyor.
MUZ KABUĞU VE SİRKE KARIŞIMI Muz kabukları potasyum, fosfor, kalsiyum ve magnezyum gibi bitkilerin gelişiminde rol oynayan mineraller içeriyor.
Potasyum, bitkilerin su dengesinin düzenlenmesine ve çeşitli fizyolojik işlevlerine katkı sağlarken fosfor, kök gelişiminde önemli görev üstleniyor. Beyaz sirke ise içerdiği asetik asit nedeniyle karışımın asitlik seviyesini değiştiriyor.
Evde hazırlanan bu yöntemde sirkenin, muz kabuklarının parçalanmasını kolaylaştırarak içerdikleri bileşenlerden yararlanılmasını sağladığı düşünülüyor.
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