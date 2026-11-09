Trafikte ceza yiyen vatandaşa anlamlı tavsiye! Polis: Alkol haram içme Sürücü: Tamam, bırakıyorum!
Bursa İnegöl'de 1.93 promil alkollü yakalanan 62 yaşındaki sürücüye polisin yaptığı tavsiye dikkat çekti. Ehliyeti geçici olarak geri alınmasına rağmen hem de alkollü olarak araç kullandığı belirlenen sürücüye toplam 250 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Polis memurunun, "Alkol haramdır, içme" sözlerine sürücü, "Tamam, bırakıyorum" diye karşılık verdi.