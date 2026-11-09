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Trafikte ceza yiyen vatandaşa anlamlı tavsiye! Polis: Alkol haram içme Sürücü: Tamam, bırakıyorum!

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Trafikte ceza yiyen vatandaşa anlamlı tavsiye! Polis: Alkol haram içme Sürücü: Tamam, bırakıyorum!

Bursa İnegöl'de 1.93 promil alkollü yakalanan 62 yaşındaki sürücüye polisin yaptığı tavsiye dikkat çekti. Ehliyeti geçici olarak geri alınmasına rağmen hem de alkollü olarak araç kullandığı belirlenen sürücüye toplam 250 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Polis memurunun, "Alkol haramdır, içme" sözlerine sürücü, "Tamam, bırakıyorum" diye karşılık verdi.

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Foto - Trafikte ceza yiyen vatandaşa anlamlı tavsiye! Polis: Alkol haram içme Sürücü: Tamam, bırakıyorum!

Olay, saat 00.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri devriye görevi sırasında 16 AKF 328 plakalı otomobilin kaldırım üzerinde ilerlediğini fark etti. Tehlikeli şekilde seyreden araç ekipler tarafından durduruldu. Sürücü Aytekin A.’ya (62) yapılan alkol kontrolünde 1.93 promil alkollü olduğu belirlendi. Yapılan incelemede sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

#2
Foto - Trafikte ceza yiyen vatandaşa anlamlı tavsiye! Polis: Alkol haram içme Sürücü: Tamam, bırakıyorum!

Ehliyeti geçici olarak geri alınmasına rağmen araç kullandığı belirlenen sürücüye 200 bin lira, ikinci kez alkollü araç kullanmaktan ise 50 bin lira olmak üzere toplam 250 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

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Foto - Trafikte ceza yiyen vatandaşa anlamlı tavsiye! Polis: Alkol haram içme Sürücü: Tamam, bırakıyorum!

Ceza işlemleri sırasında polis ekiplerine tepki gösteren Aytekin A., "Emniyetin işlerini kim yaptı. Ben yaptım. Yanlış yapıyorsunuz. Bir daha İnegöl Emniyetine bir kuruş yardım yaparsam" ifadelerini kullandı. Sürücünün, "Hanım Arabistan'da, ben de içiyorum" sözleri üzerine polis memurunun, "Alkol haramdır, içme" şeklindeki tavsiyesi dikkat çekti. Sürücü ise bu sözlere, "Tamam, bırakıyorum" diye karşılık verdi.

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Foto - Trafikte ceza yiyen vatandaşa anlamlı tavsiye! Polis: Alkol haram içme Sürücü: Tamam, bırakıyorum!

Sürücü, işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Yorumlar

Doğru Konuşanlar

Ya gerçekten hiç Anlamadığım şey alkol Neden yasaklanmıyor neden alkollü içecekler hâlâ daha satılıyor bu ülkede???
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