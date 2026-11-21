5. Kararmış gümüşlerin parlatılmasında kullanılır Folyo, karbonat ve sıcak suyla birlikte uygulanan bazı temizlik yöntemlerinde gümüşün yüzeyindeki kararmaların giderilmesine yardımcı oluyor. Bu işlemde gümüş eşya, alüminyum folyoyla temas edecek şekilde uygun bir kaba yerleştirilir, ardından karbonat ve sıcak su eklenir. Taşlı, incili, yapıştırmalı veya özel kaplamalı takılarda bu yöntem yüzeye zarar verebilir.