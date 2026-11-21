Gilaburu suyu yani Viburnum opulus: Faydaları şaşırtıyor... Böbrek taşı ve kas krampları için...
Gilaburu suyunun faydaları saymakla bitmiyor.
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Gilaburu suyunun faydaları saymakla bitmiyor.
Gilaburu suyu, Anadolu'da uzun yıllardır tüketiliyor. Sağlık açısından birçok faydası olduğu ortaya çıkan gilaburu suyunun özellikle böbrek, idrar yollarıyla ilgili şikayetlerde ve kas kramplarına iyi geldiği biliniyor. İşte gilaburu suyunun özellikleri ve tüketirken bilinmesi gerekenler...
Bilimsel adıyla Viburnum opulus olarak bilinen gilaburu bitkisinin meyvelerinden elde edilen suyunun kendine özgü ekşimsi bir tadı vardır. Gilaburu, suyu sıkılarak veya uygun işlemlerden geçirilerek içecek haline getiriliyor.
Gilaburu suyu denildiğinde akla gelen ilk konulardan biri böbrek taşları oluyor. Özellikle idrar kanalının alt bölümünde bulunan küçük taşların vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. Bununla birlikte gilaburu suyunun böbrek taşlarını erittiği veya tedavi ettiği düşünülmemeli.
Kas gevşetici özelliği ile bilinen gilaburu meyvesi istemsiz kasılmaların hafiflemesine yardımcı oluyor. C vitamini içeriği sayesinde günlük beslenmeye katkı sunuyor. Bununla birlikte gilaburu suyunun tek başına bağışıklığı güçlendirdiği veya hastalıklara karşı koruma sağladığı düşünülmemeli.
Doğal bir meyveden hazırlanması, gilaburu suyunun herkes için sınırsız miktarda tüketilebileceği anlamına gelmiyor. Özellikle fazla tüketildiğinde bazı kişilerde sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden oluyor. Aşırı tüketimde mide yanması, bulantı ve ishal gibi şikayetlere neden oluyor. Ayrıca tansiyon üzerinde düşürücü etki oluşturabileceğine ilişkin endişeler nedeniyle düşük tansiyon sorunu yaşayanların dikkatli olması gerekiyor.
Gebelik döneminde güvenli tüketim miktarı ve olası etkileri yeterince net olmadığı için doktora danışılmalı. Anne sütü ve bebek üzerindeki olası etkileri konusunda yeterli veri bulunmadığından bilinçsiz tüketimden kaçınılmalı. Çocuklarda güvenli kullanımına ilişkin yeterli bilgi olmadığından uzman görüşü alınmalı. İlaçlarla olası etkileşim ihtimali nedeniyle doktor onayı olmadan tüketilmemeli. Tansiyonu daha da düşürme ihtimali göz önünde bulundurulmalı. Düzenli ilaç kullanan veya devam eden bir sağlık sorunu bulunan kişiler tüketim öncesinde doktorlarına danışmalı.
Gilaburu suyunun böbrek taşıyla ilişkilendirilmesi, bu içeceğin taş tedavisinde tek başına yeterli olduğu anlamına gelmiyor.
Özellikle şiddetli yan veya bel ağrısına ateş, titreme, idrar yapamama ya da geçmeyen kusma eşlik ediyorsa vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Sağlık amacıyla düzenli tüketmeyi düşünenlerin öncelikle kendi sağlık durumlarını göz önünde bulundurması gerekiyor.
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