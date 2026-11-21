Doğal bir meyveden hazırlanması, gilaburu suyunun herkes için sınırsız miktarda tüketilebileceği anlamına gelmiyor. Özellikle fazla tüketildiğinde bazı kişilerde sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden oluyor. Aşırı tüketimde mide yanması, bulantı ve ishal gibi şikayetlere neden oluyor. Ayrıca tansiyon üzerinde düşürücü etki oluşturabileceğine ilişkin endişeler nedeniyle düşük tansiyon sorunu yaşayanların dikkatli olması gerekiyor.