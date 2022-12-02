Sahnede tansiyon yükseldi... Cem Yılmaz'ı böyle azarladı

Uraz Kaygılaroğlu bir ödül töreninde Cem Yılmaz'ın elinden ödülünü aldı. Ödülünü aldıktan sonra konuşma yapan Uraz Kaygılaroğlu, kendisini dinlemeyen ve saygısızca gülen Cem Yılmaz'a sert tepki gösterdi.

Uraz Kaygılaroğlu, GQ Türkiye'nin Men of the Year Ödülleri kapsamında "Yılın oyuncusu" ödülünü almak üzere Cem Yılmaz tarafından sahneye davet edildi. Kaygılaroğlu'nu kahkahalar içinde sahneye çağıran Cem Yılmaz, ödülü teslim ettikten sonra da gülmesine devam etti.

Uraz Kaygılaroğlu'ndan tepki

Ödülü aldıktan sonra konuşma yapan Uraz Kaygılaroğlu, "Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir ödül benim için. Zor birkaç gün geçirdik ailece. Hepimiz için zor oldu. Günlük hayatımda birçok üzüldüğüm, takıldığım, canımı sıkan, korktuğum şeyler çok anlamsızlaştı" ifadelerini kullandı.

Uraz Kaygılaroğlu sözlerine devam ederken Cem Yılmaz da arkadan gülmeye devam etti. Bunun üzerine sinirlenen oyuncu Kaygılaroğlu, sözünü keserek Cem Yılmaz'a döndü ve "Ciddi bir şey anlatıyorum" sözlerini lütfen diyerek birkaç kez tekrar etti.

Eski eşi ölümden dönmüştü

Geçtiğimiz günlerde Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in de içinde yer aldığı tiyatro ekibi feci bir kaza geçirmişti. Kazada birçok ünlü isim yaralanmış birçok isim ise hayatını kaybetmişti.