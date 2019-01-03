Sahnede skandal! Ateş Böceği Ercan yeminle dalga geçti, 'Darbukatör' Müjdat alkışladı

Her fırsatta bu milletin değerlerini aşağılamayı kendilerine görev edinen sanatçı müsveddeleri, bu sefer de Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milletvekili Yemini'ni diline doladı.

'Ateş böceği Ercan' lakabıyla tanınan Ercan Bostancıoğlu, darbe sevdalısı Müjdat Gezen'in de izlediği sahnede milletvekili yeminini kendince aşağılayarak yorumladı.

Dini değerlerle dalga geçti

Bostancıoğlu, yemin esnasında Arapça ifadeler kullanarak, dini değerlerle de dalga geçti.