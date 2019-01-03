Sahnede skandal! Ateş Böceği Ercan yeminle dalga geçti, 'Darbukatör' Müjdat alkışladı
'Ateş böceği Ercan' lakabıyla tanınan Ercan Bostancıoğlu, sahnede milletvekili yeminiyle dalga geçti.03 Ocak 2019 Perşembe 16:50
Her fırsatta bu milletin değerlerini aşağılamayı kendilerine görev edinen sanatçı müsveddeleri, bu sefer de Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milletvekili Yemini'ni diline doladı.
'Ateş böceği Ercan' lakabıyla tanınan Ercan Bostancıoğlu, darbe sevdalısı Müjdat Gezen'in de izlediği sahnede milletvekili yeminini kendince aşağılayarak yorumladı.
Dini değerlerle dalga geçti
Bostancıoğlu, yemin esnasında Arapça ifadeler kullanarak, dini değerlerle de dalga geçti.
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