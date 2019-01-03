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Sahnede skandal! Ateş Böceği Ercan yeminle dalga geçti, 'Darbukatör' Müjdat alkışladı

'Ateş böceği Ercan' lakabıyla tanınan Ercan Bostancıoğlu, sahnede milletvekili yeminiyle dalga geçti.

03 Ocak 2019 Perşembe 16:50

Her fırsatta bu milletin değerlerini aşağılamayı kendilerine görev edinen sanatçı müsveddeleri, bu sefer de Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milletvekili Yemini'ni diline doladı.

'Ateş böceği Ercan' lakabıyla tanınan Ercan Bostancıoğlu, darbe sevdalısı Müjdat Gezen'in de izlediği sahnede milletvekili yeminini kendince aşağılayarak yorumladı.

Dini değerlerle dalga geçti

Bostancıoğlu, yemin esnasında Arapça ifadeler kullanarak, dini değerlerle de dalga geçti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 16:50
  1. Ateş Böceği Ercan
  2. Ercan Bostancıoğlu
  3. Müjdat Gezen
  4. Milletvekili yeminiyle dalga geçtiler
  5. Sanatçı müsveddeleri

YORUM YAZ

  • AYTANAYTAN36 dk önce
    DALGAGEÇMEKKÜFRETMEK ALAYA ALMAKSANATSA KENDİSANATLARIKENDİLERİNİNOLSUN.BEN ALMAYAYIM............BEN EL HAMDÜRİLLAHMÜSLÜMANIM
  • melih53melih5337 dk önce
    tuzları kuru nasıl olsa..millet aç sefil ısınamıyor .birgünde bunun için bir parodi yapın ..bi kesimde dini suistimal eden bir kesim diğer yanda onları eleştiricem diye ölçüyü kaçıran bu kesim..olan ortada dengede duran bizlere oluyor..bu ülkenin kaymağını inceleyin bu 2 kesim yiyor..bizlerde bu yönetimin *açıkladığı eksi mücize eflasyonlara göre zam alıp alçak sürünmeli yaşamımıza devam etmeye uğraşıyoruz...
  • Osman ipekOsman ipek39 dk önce
    Son çırpınışları Kemalist zihniyetin

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