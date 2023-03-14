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Medya Sahnede rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı! Haluk Bilginer’den haber var
Medya

Sahnede rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı! Haluk Bilginer’den haber var

Kundakçı isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde sahnede rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan oyuncu Haluk Bilginer'in sağlık durumuna dair açıklama yapıldı. Usta oyuncu, tedavilerin ardından taburcu edildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 14:33:00 -
Sahnede rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı! Haluk Bilginer’den haber var

Usta oyuncu Haluk Bilginer, Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Kundakçı" adlı tiyatro oyununun ikinci perdesinde fenalaştı. Bilginer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Apar topar Üsküdar'daki özel bir hastaneye getirilen usta oyuncu, sevenlerini korkuttu.

Haluk Bilginer'in sağlık durumu merak ediliyordu.

HALUK BİLGİNER'E NE OLDU?

Haluk Bilginer'in sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Oyun Atölyesi, Bilginer'in tansiyon sorunu yaşadığını ve durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.

Yapılan açıklamada "Merak eden sevgili seyircilerimiz, bu akşam oyunda Haluk beyin tansiyonu düşmüştür. Durumu şimdi gayet iyi. Sizlere sevgilerini ve saygılarını yolluyor" dendi.

Hastanede tedavi gören usta sanatçı, durumunun iyiye gitmesiyle taburcu edildi.
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