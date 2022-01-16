Şahlanış Partisi kimin? Şahlanış Partisi’ni kim kurdu? Şahlanış Partisi genel başkanı kim?

Genel Başkanlığını Mehmet Mahmut Yıldız'ın yaptığı Şahlanış Hareketi partileşme sürecini resmen tamamladı. Peki Şahlanış Partisi nasıl bir parti? Şahlanış Partisi Mehmet Mahmut Yıldız 60 yaşındayım Ordu Mesudiye doğumludur. Çocukluk yıllarından beri İstanbul Beykoz’da yaşamakta. Evli 4 çocuğu olan Mehmet Mahmut Yıldız, mesleği teknisyenliktir. Emekli olmakla birlikte emeklilik öncesi çalıştığı sektörde çalışmaya devam etmekte.

Şahlanış Partisi nasıl bir parti?

Şahlanış Partisi Mehmet Mahmut Yıldız Şahlanış Partisi’nin amacını şu şekilde ifade etmekte: “1990 yılında hareketin fikri önderi ve lideri olan Murat Altun tarafından Ankara’da kurulmuştur. Kurulduğu yıllardan başlayarak hem fikir hem de hareket olarak Türk siyasetine önemli katkılar sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir. Şahlanış Hareketi, Dayanışmacı-toplumcu bir siyasi fikir hareketidir. Toplumun değer yargılarına, her türlü inanca saygılı, etnik, dini ve siyasi ayrımcılığı reddeder. Bireyleri topluma verdikleri emek ve ülkeye sağladıkları yararlara göre değerlendirir. İki meclisli parlamenter rejimi ve kuvvetler ayrılığını savunur.

Mehmet Mahmut Yıldız-Şahlanış Partisi genel başkanı