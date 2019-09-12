Şahısların üzerinde yasaklı madde yakalandı

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan araştırma sonrasında 18,68 gram skunk maddesi ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde M.E, O.G, R.Ş, E.A. ve Ü.Ç isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 18,68 gr skunk maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ hakkında işlem yapıldı.