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Yerel Sahipsizi bitti derken sahiplisi başladı! Çoban köpeği 8 yaşındaki çocuğu ısırdı
Yerel

Sahipsizi bitti derken sahiplisi başladı! Çoban köpeği 8 yaşındaki çocuğu ısırdı

Yeniakit Publisher
2024-08-01 14:27:00 -
Sahipsizi bitti derken sahiplisi başladı! Çoban köpeği 8 yaşındaki çocuğu ısırdı

Karaman’da çoban köpeğinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Mesudiye köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde arkadaşlarıyla birlikte bisiklet süren 8 yaşındaki Y.A.'ya çoban köpeği saldırarak sırtından ısırdı. Çevredekilerin yardımıyla köpekten kurtarılan çocuk, bir süre şok yaşadı. Ailesi tarafından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Y.A., burada yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Çocuğun ailesinin köpeğin sahibinden şikayetçi olacağı öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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