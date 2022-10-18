Sahipsiz buldular, denenmedik zulüm bırakmıyorlar... İsrail askeri Filistinlilerin evlerine rastgele ateş açarken görüntülendi!
İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki ihlalleri her geçen gün ağırlaşıyor. Bir İsrail askeri, Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine rastgele ateş açtı.
İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki ihlalleri her geçen gün ağırlaşıyor. Bir İsrail askeri, Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine rastgele ateş açtı.
Olay, 15 Eylül Cumartesi günü işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus şehri yakınlarında meydana geldi.
Araçla bölgedeki Havara köyü yakınından geçen bir İsrail askeri, aracından inerek bölgedeki evlere ateş açtı.
İsrail askerinin taşlarla hedef alınmasına sinirlenerek eylemi gerçekleştirdiği ifade edildi.
Olay kameralara yansıdı.
İsrail ordusu olaya ilişkin soruşturma başlattığını açıkladı.
Batı Şeria'da son dönemde İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin ihlalleri artarken, Nablus şehri de artan saldırılara sahne olan şehirler arasında yer alıyor.
Kaynak: Mepa News