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Şahinbeyli Öğrenciler Bosna Hersek’te

Daha önce öğrencileri, Çanakkale ve Umre ziyaretleri ile ödüllendiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bu kez okullarında 1’nci, 2’nci ve 3’üncü olan lise öğrencilerini ecdat toprakları olan Bosna Hersek’i ziyaret ettiriyor.

08 Eylül 2019 Pazar 15:59
Şahinbeyli Öğrenciler Bosna Hersek’te

Daha önce öğrencileri, Çanakkale ve Umre ziyaretleri ile ödüllendiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bu kez okullarında 1’nci, 2’nci ve 3’üncü olan lise öğrencilerini ecdat toprakları olan Bosna Hersek’i ziyaret ettiriyor.


Gençlerimiz Ecdat Topraklarına Gidiyor


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencileri daha önce çeşitli hediyelerle ödüllendirdiklerini belirterek, “Öğrencilerimizi başarıya teşvik etmek için çeşitli hediyeler veriyoruz. Öğrencilerimize daha önce bilgisayar, bisiklet, kol saati hediye edip, Umre ’ye götürmüştük. Bu kez ecdat toprakları olan Bosna Hersek’te ecdadın bize miras bıraktığı tarihi yerleri görecekler. Bosna Hersek, Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fetih edilen ecdat toprakları. Orada ecdadımızın yaptığı birçok eser bulunuyor. Oraları görüp tarihimize sahip çıkmalıyız” diye konuştu.


Bu Tür Projeler Örnek Alınmalı


Havaalanında Bosna Hersek’e gitmenin heyecanını yaşayan öğrenciler Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Öncelikle bizlere böyle bir imkân sunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz. Onun sayesinde aldığımız her başarıdan sonra mutlaka bir ödül alıyoruz. Daha önce kol saati, spor ayakkabısı, bisiklet, bilgisayar gibi bir çok hediyeler verildi. Aynı zamanda Çanakkale’yi görme imkanı bulduk. Bunun yanı sıra Umre ziyareti gerçekleştirildi. Başkanımız sağ olsun şimdide bizleri ecdat toprakları olan Bosna Hersek’e ziyaret ettiriyor. Allah kendisinden razı olsun” diye konuştular.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 15:59
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