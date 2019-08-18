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Şahinbey’den 110 bininci bebeğe ’hoş geldin’ sürprizi

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde dünyaya yeni gelen 110 bininci bebek ziyaret edilerek, ’Hoş Geldin Bebek’ sürprizi yapıldı.

18 Ağustos 2019 Pazar 12:14
Şahinbey’den 110 bininci bebeğe ’hoş geldin’ sürprizi

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde dünyaya yeni gelen 110 bininci bebek ziyaret edilerek, ’Hoş Geldin Bebek’ sürprizi yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından yeni doğan bebeğe altın takılırken, aileye de bebek bakım seti ürünleri, battaniye, ateş ölçer ve bilgilendirici kitapçık hediye edildi.


Şahinbey Belediyesi ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü 2011 yılından beri birlikte hareket ederek anneleri bilinçlendirmek ve sağlıklı nesiller yetiştirmek için yeni doğan bebeklerin ailelerine sürprizler gerçekleştiriyor. Bu bağlamda Gaziantep Şahinbey ilçesinde doğum yapan 110 bininci anneyi bilinçlendirmek için sürpriz bir ziyaret yapıldı.


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dünyaya gelen 110 bininci bebeğin ailesine çat kapı ziyarette bulunarak yeni doğan bebek için bakım seti ürünleri, battaniye, ateş ölçer ve anneyi bilgilendirecek kitapçık hediye etti. Belediye Başkanı Tahmazoğlu bu uygulamanın Şahinbey ilçesinde her yeni doğan bebekli aileye yapıldığını belirtti. Tahmazoğlu, yıllardır devam eden uygulamanın anneleri bilinçlendirme, sağlıklı bebekler ve sağlıklı bir nesil yetiştirmeyi amaçlarını taşıdığını söyledi.


Patenti Şahinbey Belediyesi’ne ait olan ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi kapsamında Şahinbey ilçesinde dünyaya gelen 110 bininci bebeğe Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bir altın hediye edildi. Tahmazoğlu, yeni bebek için ise "Vatana ve millete hayırlı bir evlat olur" dileklerinde bulunarak anne ve babayı tebrik etti.



Ailelerin mutluluğuna ortak olunuyor


Öte yandan proje kapsamında Şahinbey ilçesinde günlük ortalama 80 bebek ve ailesi ziyaret ediliyor. Ziyaretlerde anne sütünün önemi ve devamlılığı, topuk kanının alınması, bebeğin aşıları, bebek bakımı ve loğusalık konularında bilgiler veriliyor. Ziyaret edilen evlere bebek bakım çantası, ateş ölçer, battaniye ve dış paketleme çantası hediye ediliyor. Şahinbey Belediyesi, bu proje ile 110 bininci bebeğe ‘hoş geldin’ diyerek anne-babaların mutluluğuna ortak oldu.



"Daha sağlıklı nesiller için hoş geldin bebek"


Proje hakkında bilgi veren ve yeni doğan bebeklerin evlerinde ziyaret edildiğini belirten Tahmazoğlu, “Bu projeye 2011 yılında başladık. Doğan bebeklerimizi evlerinde ziyaret edelim istedik. Çünkü annelerimizin özellikle ilk doğumlarında bebek bakımı, bebeğin aşıları, anne sütünün önemi konusunda yeteri kadar bilgiye sahip olmadıklarını gördük. Bu alandaki boşluğu doldurmak üzere İl Sağlık Müdürlüğümüz ile bir protokol imzaladık ve İl Sağlık Müdürlüğümüzden aldığımız 3 ebe ve belediyemiz personelleri ile iki ayrı ekip kurduk. Günlük yaklaşık 80 bebeği evlerinde ziyaret ediyoruz. Hemşiremiz ve ebemiz, annelere anne sütünün önemi, loğusalık, bebeğin topuk aşısı ve diğer aşıları konusunda nelere dikkat edilmesi ile ilgili bilgiler veriyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 12:14
  1. doğa
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