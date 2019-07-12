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Şahinbey yaz spor okullarına yoğun ilgi

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen 2019 Yılı Yaz Spor Okulları kayıtları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:11
Şahinbey yaz spor okullarına yoğun ilgi

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen 2019 Yılı Yaz Spor Okulları kayıtları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Yaz Spor Okulları kayıtları Binevler Mahallesi’ndeki Şahinbey Stadı içinde bulunan kulüp binasında ve Akkent Spor Salonunda yapılıyor.


Gaziantep’te sporun gelişimi adına yılladır sportif yatırımlarını ve faaliyetlerini başarıyla sürdüren Şahinbey Belediyesi, çocuk ve genç yaştaki öğrencilerin, spor ahlakı ve spor kültürüne sahip bireyler olması için çalışmalarına her geçen gün hız kazandırıyor. Her yıl binlerce öğrencinin eğitim aldığı yaz spor okullarında bu yılda branş eğitim uygulamaları 14 farklı branşta uzman antrenörler eşliğinde devam ediyor. Basketbol, voleybol, futbol, jimnastik, badminton, judo, taekwondo, karate, halkoyunları, kick boks okçuluk, atletizm, plates ve özel yetenek branşlarında eğitimlerin verildiği 2019 yılı Yaz Spor Okulları’nda çocukların ve gençlerin en iyi imkanlarla spor yapmaları sağlanıyor.


"Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz"


Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, gençleri yaz tatilinde kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına spor salonlarımıza çekmek istediklerini belirterek, " Şahinbey ilçemizde yaz spor okulları ile tüm Gaziantepli gençlerimizi spor alanlarımıza çekmek istiyoruz. Şahinbey Belediyesi yaz spor okullarına kayıt yaptıran öğrenciler bir eğitim sezonu sonunda tatillerini eğlenerek, arkadaşlıklarını geliştirerek hem de öğrenerek değerlendiriyor. Geleneksel hale getirilen yaz spor okullarımız ile hem çocuklar güven içerisinde, hem de aileler huzur içerisinde tatillerini değerlendirmektedir. Bu konuda bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:11
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