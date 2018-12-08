Şahinbey Belediyespor ampute takımı, yemekte buluştu

Şahinbey Belediyespor ampute takımı, yemekte buluştu08 Aralık 2018 Cumartesi 20:02
İSTANBUL (AA) - Ampute Süper Ligi'nin 3. haftasında yarın Yeditepe Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşacak Şahinbey Belediyespor Futbol Takımı, karşılaşma öncesi yemekte buluştu.
Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ikinci olan Türk Milli Takımı'ndan 5 oyuncuyu kadrosunda barındıran Gaziantep ekibi, Tophane'de bulunan bir kuru fasulyecide bir araya geldi.
Yemeğin, milli oyuncularla milli yemek kuru fasulyenin buluşturulması için organize edildiği belirtildi.
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