Şahinbey Belediyespor ampute takımı, yemekte buluştu





İSTANBUL (AA) - Ampute Süper Ligi'nin 3. haftasında yarın Yeditepe Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşacak Şahinbey Belediyespor Futbol Takımı, karşılaşma öncesi yemekte buluştu.

Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ikinci olan Türk Milli Takımı'ndan 5 oyuncuyu kadrosunda barındıran Gaziantep ekibi, Tophane'de bulunan bir kuru fasulyecide bir araya geldi.

Yemeğin, milli oyuncularla milli yemek kuru fasulyenin buluşturulması için organize edildiği belirtildi.