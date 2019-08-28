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Şahinbey Belediyesi’nden dev organizasyon

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Yedi Bölgede Yedi İklim Halk Oyunları Festivali, yarın düzenlenecek olan festival yürüyüşü ile başlayacakken Başkan Mehmet Tahmazoğlu, üç gün sürecek olan festivale tüm vatandaşları davet etti.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:36
Şahinbey Belediyesi’nden dev organizasyon

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Yedi Bölgede Yedi İklim Halk Oyunları Festivali, yarın düzenlenecek olan festival yürüyüşü ile başlayacakken Başkan Mehmet Tahmazoğlu, üç gün sürecek olan festivale tüm vatandaşları davet etti.


Şahinbey Belediyesi sosyal belediyecilik hizmetine bir yenisini daha ekleyerek Yedi Bölgede Yedi İklim Halk Oyunları Festivali düzenliyor. Düzenlenecek olan festivale Tekirdağ, Burdur, Diyarbakır, Ankara, Erzurum, Denizli, Artvin ve Gaziantep’ten halk oyunları ekipleri katılırken, festival yarın (bugün) saat 18:30’da Mecidiye Han’ından, Balıklı Parkı’na yapılacak olan yürüyüşle başlayacak. Festival 30 Ağustos Cuma günü Balık ve Gümrük Han’ında yapılacak olan şehir içi gösterileriyle devam ederken, 31 Ağustos Cumartesi günü saat 19:30’da Şahinbey Parkı içerisinde yapılacak olan Festival gösterisiyle son bulacak.


“Tüm halkımız davetlidir”


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, düzenlenecek olan organizasyona tüm vatandaşların davetli olduğunu belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımız için bir önemli organizasyona daha imza atacağız. Tekirdağ, Burdur, Diyarbakır, Ankara, Erzurum, Denizli, Artvin ve Gaziantep’ten katılacak olan halk oyunları ekipleri üç gün boyunca vatandaşlarımızın da beğeneceğini umduğumuz çeşitli gösterilerde bulunacak. Bu önemli organizasyona tüm vatandaşlarımız davetlidir” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:36
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