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Aktüel Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlun'dan Öğrencilere Bir Müjde Daha..
Aktüel

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlun'dan Öğrencilere Bir Müjde Daha..

Gaziantep'in Şahinbey ilçe belediyesi olan Şahinbey belediyesi Başkan Tahmazoğlu döneminde Şahinbey halkına yaptığı çeşitli destekteklerle adından sıkça söz ettiriyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 17:31:00 -
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlun'dan Öğrencilere Bir Müjde Daha..

Yapmış olduğu gıda, tekstil ve nakti desteklerin yanı sıra geleneksel hale getirdiği öğrencilere ayakkabı ve bisiklet yardımlarını aralıksız sürdüren Başkan Tahmazoğlu, öğrencileri her yıl Çanakkale gezikeriylede ödüllendiriyor, yaptığı destek projeleri saymakla bitmeyecek Şahinbey belediyesi desteklerin bugün bir yenisini eklemeye hazırlanan Başkan Tahmazoğlu sosyal medya hesabından öğrencilere bir müjde var saat 19.00'u bekleyin diyerek yeni bir desteğin müjdesini verdi. Şimdi öğrenciler merakla saat 19.00'u bekliyor, paylaşımında kullandığı görselle maddi bir destek projesi olduğu tahmin edilen müjde saat 19.00'da Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından açıklanacak..

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