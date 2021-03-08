Şahin: Montaj sanayinden çıkıp yüksek teknolojiye geçmemiz elzem

Nevzat Orbay

Ekonomi Gazetecileri Derneğinin (EGD) online toplantılarının konuğu bu defa Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin oldu. Şahin, “Her şey değişiyor. Biz bu değişimi kavradık. Her alanda doğru bir şekilde büyüyoruz” dedi.

Rapor hazırlattık

Konuşmasına sanayinin ileri bir seviyeye ulaşması için kentin yüksek teknolojiye geçmesi gerekliliğine dikkati çekerek devam eden Başkan Fatma Şahin, “Mevcut sanayi alt yapımız çok güçlü olabilir. Ancak montaj sanayinden çıkıp makineleşerek yüksek teknolojiye çıkmamız da elzem bir durum niteliği taşıyor. Bununla ilgili de kenti sanayide yükseltecek verileri elimizde bulundurmamız açısından bir rapor hazırlattık. ‘Bizi yüksek teknolojiye ne geçirecek’ konulu bu raporda birtakım başlıklar ortaya çıktı. Eğitim bunlardan birisiydi. Ar-Ge inovasyon gibi konularda bir dizi çalışmalar gerçekleştirdik. Oluşturduğumuz raporu da merkezi yönetimle paylaştığımızda hangi bakanlıktan nasıl destek alabiliriz gibi soruları yanıtlamak amacıyla istişareye yattık. Toplantı ve görüşmeler sonucunda Gaziantep için hazırladığımız raporun Türkiye’nin 11’inci kalkınma hedefi ile eş değer olduğunu öğrendik” ifadelerini kullandı.

Model fabrika

Başkan Şahin, montaj sanayiden çıkıp makineleşmek, yazılım ve donanımda geliştirmek için neler yapılması gerektiğine ilişkin yaptıkları araştırmalarda eğitim, AR-GE ve inovasyon merkezi, model fabrikası ihtiyacının olduğunu tespit ettiklerini kaydederek “Sanayide yüksek teknolojiye geçme hedefimize devam ediyoruz. Sanayi Bakanlığı tarafından model fabrika kuruldu, ARGE inovasyon merkezimiz güçleniyor” dedi.