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Şahin: “Herkesin başkanı olacağım”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, Yeni Mahalle’de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "Partisine bakmadan herkesin başkanı olacağım" dedi.

25 Mart 2019 Pazartesi 12:27
Şahin: “Herkesin başkanı olacağım”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, Yeni Mahalle’de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "Partisine bakmadan herkesin başkanı olacağım" dedi.


Başkan Zihni Şahin, beraberinde Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ile MHP Atakum İlçe Başkanı Ahmet Hatinoğlu ile birlikte geldiği Yeni Mahalle’de halkın büyük ilgisiyle karşılandı. Yoğun tezahüratlar eşliğinde halka hitap eden Başkan Şahin, birbirinden önemli projelerini anlattığı Yeni Mahalle sakinlerinden desteklerini istedi.


Sözlerine, "Şu Yeni Mahalle’nin güzelliğine bakın? Sizlerin bu coşkusu, heyecanı bizleri daha da azimlendiriyor. Rabb’im aşkımızı, heyecanımızı, dirlik ve birliğimizi daim kılsın. 31 Mart’a omuz omuza yürüyoruz. Teşekkürler Yeni Mahalle!" diyerek başlayan Şahin, şöyle devam etti:


"Bugüne kadar Atakum için hedeflerimizi ve yapacağımız projeleri halkımızla paylaştık. Halkımızın görüşlerini aldık. Birlikte yönetim anlayışımızı ortaya koyduk. Hedeflerimizin, projelerimizin ve birlikte yönetim anlayışımızın hemşehrilerimiz tarafından tasvip edildiğini gördük. Bundan çok büyük mutluluk duyuyor ve halkımıza çok teşekkür ediyorum. 31 Mart’tan sonra hep birlikte kollarımızı sıvayacak ve hedeflerimize ulaşmak için projelerimize başlayacağız. Bu hedeflere birlikte yürüyecek ve birlikte başaracağız. Biz kavgayı değil sevgiyi esas alıyoruz. Biz ayrımcılığı değil birleştiriciliği esas alıyoruz. Biz ben yaptım olduğu değil, istişare ve birlikte yönetimi anlayışını esas alıyoruz. Atakumumuzda projelerimizi bu düşünceler içerisinde hayata geçireceğiz. Atakum ulaştığı hedefleriyle dünyanın tanıdığı uluslararası standartlarda bir şehir olacaktır. Her partiye oy vermiş insanımızın başkanı olacağım çünkü Atakum’un geleceği ideolojik anlayışta değildir. İnsanlarımızın geleceği turizm, ekonomik canlanma, kültür ve sanat, eğitim, bilimdedir. Hiç birimizin ideolojik anlayışlarını Atakuma dikte ederek, Atakumumuzun geleceğini mahvetmek hakkı yoktur.”



“Atakum turizm şehri olacak”


Atakum’un sahilleri ve doğasıyla büyük turizm potansiyeline sahip olduğunu belirten Şahin, “Dev Akvaryum, Atakum Feneri, Kocadağ tesisleri, kültür kompleksi, ulusal ve uluslararası kültür ve sanat faaliyetleri, festivaller, akıllı ulaşım uygulamaları, çevrecilik anlayışımız, konaklama tesisleri, şehir planlarımızda oluşturacağımız turizm alanları ile bu potansiyeli harekete geçireceğiz. Atakum Samsunumuzun kalbidir, turizmin de kalbi olacaktır. Bu durum kentteki iş imkanlarını, ekonomik kalkınma ve canlanmayı artıracaktır. Böylece her Atakumlu kazanan olacak” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:27
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