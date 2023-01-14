Şahin gibi göz istiyorsanız bunlara dikkat!

Şahin gibi görmek istiyorsanız, göz sağlığı için tüketilmesi gereken bazı gıdalara dikkat etmeniz gerekir. Bu besinler ayrıca vitaminler, doymamış yağ asitleri ve eser elementler açısından zengindir. Özellikle E,A ve C vitaminleri içeren besinler (domates, kivi, portakal, limon, bezelye, çilek, badem, fındık, havuç,tatlı patates, pırasa, ıspanak, brokoli, ayçekirdeği gibi...) omega asitleri (yağlı balıklar), selenyum ve çinko'dan zengin beslenmek göz sağlığı için oldukça faydalıdır. Ayrıca bol su tüketmek de gereklidir.

Sigaradan Uzak Durun

Sigara kullanımı yaşa bağlı sarı nokta dejenerasyonu için en önemli risk faktörlerinden biridir. Ayrıca katarakt oluşumunu hızlandırır ve göz kuruluğuna neden olur.Bunun yanı sıra damar sertliğine neden olduğu için göz damarlarında tıkanıklığa neden olur.

Kontakt Lens Kullanırken Bunlar Önemli

Kontakt lensin kullanımında temizliği çok önemlidir. Aksi takdirde göz enfeksiyonu riski artar. Ayrıca lens kabı solüsyonu her gün değiştirilmeli. Lens kabının 2-3 ayda bir yenilenmesi gerekir. Kontakt lensin önerilen göz doktorunun önerdiği zamandan daha uzun süre kullanmayın. Ayrıca asla kontak lensle uyumayın.

Göz Kontrolleri Aksatılmamalı

Rutin ve düzenli göz kontrolleri yapılması göz sağlığı için önem taşır. Düzenli yapılan göz kontrolleri sayesinde göz tansiyonu, sarı nokta hastalığı,katarakt ve göz tembelliği gibi... göz problemleri erken dönemde tespit edilerek,daha etkin şekilde tedavi edilebilir.

Kronik Hastalıklara Dikkat !

Yüksek tansiyon, şeker hastalığı (diyabet) ve yüksek kolesterol gibi kronik hastalıklar gözleri olumsuz yönde etkiler.Bu sebeple, genel sağlığın korunması göz sağlığı açısından da önemlidir.Ayrıca fazla kilolardan korunmak ta önem taşır.Çünkü obezite de göz sağlığı açısından risk faktörlerinden biridir.

Uzun Süre Bilgisayar Kullanmak

Kontakt lensin doğru kullanılmaması, bazı romatizmal hastalıklar, bazı hormonal bozukluklar, nemsiz ortamlarda çalışmak ve özellikle uzun süre bilgisayar kullanımı göz yüzeyi için önemli oranda kuruluk riski meydana getirir.

Göz yüzeyinde oluşan kuruluk, günün ilerleyen saatlerinde gözde artan kızarıklık, gözlerin kısılması, sık göz kırpmaya gereksinim duyma ve gözlerde batma gibi... belirtiler ile kendini belli eder. Bu durumlar, kişilerde günlük yaşamı olumsuz etkiler.Bu soruna karşı , suni gözyaşı kullanılabilir ayrıca çalışma sırasında aralıklı kısa molalar vererek gözlerin dinlendirilmesi gerekir.