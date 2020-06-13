  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Şahin 3 önemli protokol imzaladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile ortak yürütülecek “Sütümü Soğutuyorum Değerini Arttırıyorum Projesi”, “Dülük Kaya Mezarları Çevre Düzenlemesi Projesi” ile “Tilmen Höyük Çevre Düzenlemesi Projesi”nin işbirliği protokolünü imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 13:55:51 -
Şahin 3 önemli protokol imzaladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile ortak yürütülecek “Sütümü Soğutuyorum Değerini Arttırıyorum Projesi”, “Dülük Kaya Mezarları Çevre Düzenlemesi Projesi” ile “Tilmen Höyük Çevre Düzenlemesi Projesi”nin işbirliği protokolünü imzaladı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir dizi ziyaret için gittiği Şanlıurfa’da GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi’ni ziyaret etti. Ziyarette GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz ile bölge tarımı ve kalkınma konusunda konuşan Başkan Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan “Sütümü Soğutuyorum Değerini Arttırıyorum Projesi”nin protokolünü imzaladı. Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile ortak çalışılarak öncelikli keçi sütü üretimi yapan üreticilerin yararlanacağı 30 adet 300 litrelik krom süt soğutma tankları temin edilecek, sütün kalitesinin ve tazeliğinin korunması sağlanacak. Projeden yararlanacak bütün üreticilerin koruma ile beraber fiyatı artan sütlerini, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği satın alma taahhüdünde bulunacak. 500 bin TL değerindeki proje tamamlandığında kaliteli süt, piyasalara hijyenik ve sağlıklı şekilde temin edilecek. Öte yandan Gaziantep’te tarımsal sulamanın enerji maliyetlerinin düşürülmesi için güneş enerjisi santrali yapımı konusunda GAP idaresi ile görüşmeler yapıldı.


Büyükşehir’in ile Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde hazırladığı “Dülük Kaya Mezarları Çevre Düzenlemesi Projesi” ve “Tilmen Höyük Çevre Düzenlemesi Projesi” nin protokollüde Başkan Şahin ve Başkan Vekili Açıkgöz arasında imzalandı. Protokolle birlikte Tilmen Höyük ve Dülük Kaya Mezarları’nın cazibesi arttırılarak, bölgesel turizm potansiyelinin olumlu bir ivme kazanması sağlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı