Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiren gelişme! Askerlikte yeni uygulama başlıyor

Milliyet'te yer alan habere göre, mevcut uygulamada, Türk vatandaşlığı devam eden kişilerin yurt dışında askerlik yapmış olmaları, Türkiye’deki askerlik yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor. Bu kişiler ancak belirli şartları yerine getirmeleri halinde askerliklerini erteleyebiliyor ya da dövizle askerlik uygulamasından yararlanabiliyor. Bu imkânlardan faydalanmayanlar ise Türkiye’de askerlik yapmadıkları takdirde “yoklama kaçağı” veya “bakaya” durumuna düşebiliyor.