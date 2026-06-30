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Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiren gelişme! Askerlikte yeni uygulama başlıyor

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Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiren gelişme! Askerlikte yeni uygulama başlıyor

AK Parti’nin, Askeralma Kanunu’nda değişiklik öngören teklifini önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı’na sunması bekleniyor.

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Foto - Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiren gelişme! Askerlikte yeni uygulama başlıyor

Teklifle, yurt dışında yaşayan ve bulundukları ülkenin askerlik yükümlülüğünü yerine getiren Türk vatandaşlarının Türkiye’deki askerlik hizmetinden muaf tutulması öngörülüyor.

#2
Foto - Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiren gelişme! Askerlikte yeni uygulama başlıyor

Milliyet'te yer alan habere göre, mevcut uygulamada, Türk vatandaşlığı devam eden kişilerin yurt dışında askerlik yapmış olmaları, Türkiye’deki askerlik yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor. Bu kişiler ancak belirli şartları yerine getirmeleri halinde askerliklerini erteleyebiliyor ya da dövizle askerlik uygulamasından yararlanabiliyor. Bu imkânlardan faydalanmayanlar ise Türkiye’de askerlik yapmadıkları takdirde “yoklama kaçağı” veya “bakaya” durumuna düşebiliyor.

#3
Foto - Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiren gelişme! Askerlikte yeni uygulama başlıyor

Hangi ülkelerdeki vatandaşların bu imkândan yararlanabileceği konusunda Milli Savunma Bakanı yetkili olacak. Böylece askerlik sistemleri ve Türkiye ile ilişkileri dikkate alınarak hangi ülkelerde yapılan askerlik hizmetlerinin Türkiye’de geçerli sayılacağı idari kararla belirlenecek. Düzenlemenin yaklaşık 400 bin Türk vatandaşını etkileme potansiyeline sahip olduğu değerlendiriliyor.

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