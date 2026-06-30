Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiren gelişme! Askerlikte yeni uygulama başlıyor
AK Parti’nin, Askeralma Kanunu’nda değişiklik öngören teklifini önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı’na sunması bekleniyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
AK Parti’nin, Askeralma Kanunu’nda değişiklik öngören teklifini önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı’na sunması bekleniyor.
Teklifle, yurt dışında yaşayan ve bulundukları ülkenin askerlik yükümlülüğünü yerine getiren Türk vatandaşlarının Türkiye’deki askerlik hizmetinden muaf tutulması öngörülüyor.
Milliyet'te yer alan habere göre, mevcut uygulamada, Türk vatandaşlığı devam eden kişilerin yurt dışında askerlik yapmış olmaları, Türkiye’deki askerlik yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor. Bu kişiler ancak belirli şartları yerine getirmeleri halinde askerliklerini erteleyebiliyor ya da dövizle askerlik uygulamasından yararlanabiliyor. Bu imkânlardan faydalanmayanlar ise Türkiye’de askerlik yapmadıkları takdirde “yoklama kaçağı” veya “bakaya” durumuna düşebiliyor.
Hangi ülkelerdeki vatandaşların bu imkândan yararlanabileceği konusunda Milli Savunma Bakanı yetkili olacak. Böylece askerlik sistemleri ve Türkiye ile ilişkileri dikkate alınarak hangi ülkelerde yapılan askerlik hizmetlerinin Türkiye’de geçerli sayılacağı idari kararla belirlenecek. Düzenlemenin yaklaşık 400 bin Türk vatandaşını etkileme potansiyeline sahip olduğu değerlendiriliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23