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Sahile vuran 150 kiloluk balina, uzun uğraşlar sonucu özgürlüğüne kavuştu

Çin’de sahile vuran 150 kilo ağırlığındaki kılavuz balina ekiplerin uzun uğralar sonucu açık denizlere götürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 13:25:30 -
Sahile vuran 150 kiloluk balina, uzun uğraşlar sonucu özgürlüğüne kavuştu

Çin’de sahile vuran 150 kilo ağırlığındaki kılavuz balina ekiplerin uzun uğralar sonucu açık denizlere götürüldü.


Çin’in Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi’nde sahilde bir balina sahile vurdu. Kılavuz balina olduğu ifade edilen balina yerel bir deniz ürünleri restoranı işleten Wu Jianming tarafından Beihai şehrinde bulundu. Balıkçı tekneleri arasında siyah bir gölge gördüğünü ifade eden Jianming, “Balina olduğunu yaklaşınca anladım” dedi. Balıkçılık sezonu olduğu için limanda çok sayıda tekne olduğunu ifade eden Jianming, balinanın teknelerin pervanelerinden zarar görebileceğini söyledi. İhbarın ardından olay yerine gelen kurtarma ekipleri, balina uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Açık denizlere götürülen 150 kilogram ağırlığındaki balina özgürlüğüne kavuştu.

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