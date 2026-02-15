Kara Kartal, Boz Baykuşlara karşı! İşte muhtemel 11
Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam İstanbul Başakşehir FK’yı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Oynadığı 21 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, 37 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligde çıktığı 21 müsabakada 9 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir ise 33 puanla rakibinin bir basamak altında 6. basamakta kendine yer buldu. Süper Lig'de 10 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, Avrupa kupaları için mutlak galibiyet peşinde.
Siyah-beyazlı takımda, RAMS Başakşehir maçı öncesinde Wilfred Ndidi dışında eksik bulunmuyor. Babasının cenaze merasimi için Nijerya'da bulunan Wilfred Ndidi'nin maça yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.
Siyah-beyazlılar, bu sezon oynadığı maçlarda kalesini gole kapatma konusunda güçlük çekiyor. Süper Lig'de 21, Avrupa kupalarında 6 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, bu maçların 6'sında rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi. Tüm kulvarlarda 24 müsabakada filelerinde gol gören siyah-beyazlılar, bu maçlarda 53 kez tabelayı değiştirirken, kalesinde ise 40 gole engel olamadı.
Beşiktaş'ta cezalarını tamamlayan El Bilal Toure ile Kristjan Asllani, görev verilmesi halinde Başakşehir maçında yeniden formasına kavuşacak. Geçen hafta sarı kart cezasından dolayı Alanyaspor'a karşı forma giyemeyen Toure, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda Başakşehir maçında yeniden sahadaki yerini alabilecek. İki maçlık kırmızı kart cezasını tamamlayan Asllani de görev verilmesi durumunda siyah-beyazlı formayla yeniden sahalara dönecek.
Beşiktaş'ta üç oyuncu Başakşehir maçı öncesinde ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan, Başakşehir karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Göztepe ile oynanacak müsabakada cezalı olacak.
Turuncu-lacivertli takım, Süper Lig'deki son 8 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu müsabakalarda 6 kez kazanan Başakşehir, 2 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. Sezondaki 21 müsabakada 9 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşayan teknik direktör Nuri Şahin'in ekibi, 22. haftaya 33 puanla 6. sırada girdi.
Süper Lig'de 15 golü bulunan Eldor Shomurodov, zorlu maçta takımının en büyük kozu durumunda. Turuncu-lacivertliler, Beşiktaş'ı yenerek Avrupa kupaları yolunda çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmayı Beşiktaş, 2-1 kazandı.
MUHTEMEL 11'LER Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Shomurodov, Feyzullayev, Harit, Selke. Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asslani, Olaitan, Orkun, Cerny, El Bilal, Hyeon Gyu Oh.
