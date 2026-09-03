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Yerel Sahilde korkunç manzara! Denizden erkek cesedi çıkarıldı!
Yerel

Sahilde korkunç manzara! Denizden erkek cesedi çıkarıldı!

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Sahilde korkunç manzara! Denizden erkek cesedi çıkarıldı!

Kocaeli’nin Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere Sahili’nde akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından denizde hareketsiz bir kişinin olduğu fark edildi. Durumun hemen bildirilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle sudan çıkarılan şahsın, yapılan kontroller sonucunda hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Değirmendere Sahili’nde denizde hareketsiz halde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, denizde hareketsiz halde bulunan kişiye ulaşarak şahsı sudan çıkardı. Kıyıya çıkarılan kişinin yapılan sağlık kontrollerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken, şahsın bir erkeğe ait olduğu öğrenildi. Kimlik tespit çalışmaları sürerken, ceset olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı.

Öte yandan, şahsın ölümünün nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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