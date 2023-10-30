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Yerel Sahilde korkunç manzara! Belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu
Yerel

Sahilde korkunç manzara! Belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2023-10-30 20:29:00 - 2023-10-30 21:27:42
Sahilde korkunç manzara! Belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi'nde sahilde, belden yukarısı olmayan kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yalıkavak Küdür Yarımadası’nda yürüyüş yapan vatandaşlar, sahilde kıyıya vuran deniz çayırları üzerinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark etti.

Ekipler sevk edildi

Vatandaşlar iyice yaklaştıklarında belden yukarısı olmayan bir cesetle karşılaştılar. İhbarın ardından olay yerine karadan polis, denizden sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerce olay yeri ve çevresinde inceleme yapıldı.

Kadın göçmene ait olduğu düşünülüyor

Kimliği belirsiz ceset, olay yerinden Muğla 911 ekiplerince alındıktan sonra otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Cesedin kadın bir göçmene ait olduğu üzerinde duruluyor.

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