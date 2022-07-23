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Dünya Sahilde korku dolu anlar
Dünya

Sahilde korku dolu anlar

ABD'de deniz kenarında korku dolu anlar yaşandı. ABD’nin California eyaletindeki Huntington plajında küçük bir uçak suya düştü, pilot kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 13:30:00 -

ABD’nin California eyaletine bulunan Huntington plajında yapılan cankurtaran yarışmasında korku dolu anlar yaşandı. Yarışma kapsamında pankart taşıyan tek motorlu küçük bir uçak, irtifa kaybederek suya düştü. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Uçak dalgaların etkisiyle plaja sürüklenirken, pilot kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

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