Yerel Sahil kenarlarından uzak durun! İstanbul’da rüzgarın şiddeti korkutuyor
Yerel

Sahil kenarlarından uzak durun! İstanbul’da rüzgarın şiddeti korkutuyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

İstanbul'da fırtına uyarılarının ardından şiddetli rüzgar Sarayburnu ve Beşiktaş Sahili'nde etkisini gösterdi. Rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluşarak yürüyüş alanına vurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli rüzgar etkisini gösterdi. Rüzgar genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, Beşiktaş ve Sarayburnu Sahili'nde denizde dalga boyunun yükseldiği görüldü. Yükselen dalgalar, zaman zaman sahildeki yürüyüş alanına vurdu.

İstanbul'a susuzluk kabusu mu yaklaşıyor! Barajlarda kritik seviye alarmı verildi

İstanbul'a susuzluk kabusu mu yaklaşıyor! Barajlarda kritik seviye alarmı verildi

İstanbul, Esporun Kalbi Oluyor: Turnuva 24–26 Ekim tarihlerinde Bağcılar COMPLEX ISTANBUL'da

İstanbul, Esporun Kalbi Oluyor: Turnuva 24–26 Ekim tarihlerinde Bağcılar COMPLEX ISTANBUL'da

İstanbul'da okullar tatil oldu

İstanbul'da okullar tatil oldu

İstanbul'da ulaşıma hava muhalefeti

İstanbul'da ulaşıma hava muhalefeti

