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Sahil Güvenlik Komutanlıklarına atamalar

Sahil Güvenlik Bölge Komutanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:33
Sahil Güvenlik Komutanlıklarına atamalar

ANKARA (AA) - Sahil Güvenlik Komutanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Yardımcısı Albay Ahmet Bahadır, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Yardımcısı Albay Tayfun Paşaoğlu, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığına, Sahil Güvenlik Genel Sekreteri Albay Serkan Tezel, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Yardımcısı Albay Oğuz Bavbek getirildi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:33
  1. Resmi Gazete
  2. Sahil Güvenlik Komutanlığı

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