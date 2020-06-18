  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıl dönümü

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-06-18 11:57:55 -
Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıl dönümü

ANKARA (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve beraberindeki heyet, Sahil Güvenlik Komutanlığının 38'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ersoy başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Ersoy, şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; bugün ülkemizin deniz yetki alanlarından sorumlu tek genel kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 38'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle huzurunuzdayız. Sahip olduğu güçlü ve modern platformları, yüksek nitelikli personeli ve tarihindeki deneyimlerinden elde ettiği güçle, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile Türkiye Cumhuriyetinin deniz hak ve menfaatlerini koruma görevlerini etkin bir şekilde yerine getiren Sahil Güvenlik Komutanlığı 'Denizlerde akla ilk gelen ve güven veren saygın bir kurum olma' vizyonu ile bundan sonra da denizlerimizin güvenliğinin teminatı olmaya devam edecektir. Bu vesileyle büyük bir azim, cesaret ve özveriyle çalışan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 38'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bize bu vatanı emanet eden zatıaliniz ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı