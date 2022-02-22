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Ekonomi Sahil Güvenlik daimi işçi alacak
Ekonomi

Sahil Güvenlik daimi işçi alacak

Sahil Güvenlik Mersin Onarım Komutanlığı iş yerinde çalıştırılmak üzere, Kamu Kurumu ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca daimi işçi alacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 14:35:00 -
Sahil Güvenlik daimi işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular  23  Şubat  2022  tarihinden  itibaren  Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  Mersin  İl  Müdürlüğü  ve  İlçe  Hizmet  Merkezleri  veya  internet  (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapılacak.

İşgücü  taleplerinde  belirtilen  bölümlerden  son  başvuru  tarihi  itibarı  ile  mezun  olanlar  veya  ustalık  belgesine  sahip  olanlar  sadece  bir  iş  gücü  talebine (branşa/mesleğe) başvurabilecek.

Alım il düzeyinde karşılanacak olup, Mersin ilinde ikamet eden kişiler başvuruda bulunabilecektir. Adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacak.

Açık iş pozisyonları için Sahil Güvenlik Mersin Onarım Komutanlığınca sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık işgücü miktarının 4 (dört) katı oranında aday  kabul  edilecektir.  Sınava  girmeye  hak  kazanan  adayların belirlenmesi  maksadıyla  Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarına  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında  noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle talep şartlarına uyan başvuru sahipleri ile öncelik hakkına sahip olanların tamamının yer alacağı listelerden açık işgücü miktarının 4 (dört) katı asil, 4 (dört) katı yedek aday,  noter huzurunda kura yöntemiyle belirlenecektir.                       

Kura  çekimi  Sahil  Güvenlik Mersin Onarım Komutanlığı  (Üç Ocak  Mahallesi  132.  Cadde Liman içi  Akdeniz/Mersin)   adresinde 11  Mart 2022  tarihinde saat 09:00’da  noter  huzurunda  yapılacak  olup  isteyen  adaylar  izleyebilecektir.  İstekli  adayların  kura  çekimini  izleyebilmeleri  hususu  ,  ülkemizi  de  etkisi  altına  alan KOVİD-19 salgını nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında ayrıca değerlendirilecektir. Kura neticesinde belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara  ait  liste  Sahil  Güvenlik  Komutanlığı  resmi  internet  örün  sayfasında  www.sg.gov.tr  yayımlanacaktır.  Bu  yayım  tebliğ  niteliğinde  olup,  adaylara  ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.        

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız                

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