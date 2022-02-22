Sahil Güvenlik daimi işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular 23 Şubat 2022 tarihinden itibaren Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mersin İl Müdürlüğü ve İlçe Hizmet Merkezleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapılacak.

İşgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibarı ile mezun olanlar veya ustalık belgesine sahip olanlar sadece bir iş gücü talebine (branşa/mesleğe) başvurabilecek.

Alım il düzeyinde karşılanacak olup, Mersin ilinde ikamet eden kişiler başvuruda bulunabilecektir. Adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacak.

Açık iş pozisyonları için Sahil Güvenlik Mersin Onarım Komutanlığınca sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık işgücü miktarının 4 (dört) katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle talep şartlarına uyan başvuru sahipleri ile öncelik hakkına sahip olanların tamamının yer alacağı listelerden açık işgücü miktarının 4 (dört) katı asil, 4 (dört) katı yedek aday, noter huzurunda kura yöntemiyle belirlenecektir.

Kura çekimi Sahil Güvenlik Mersin Onarım Komutanlığı (Üç Ocak Mahallesi 132. Cadde Liman içi Akdeniz/Mersin) adresinde 11 Mart 2022 tarihinde saat 09:00’da noter huzurunda yapılacak olup isteyen adaylar izleyebilecektir. İstekli adayların kura çekimini izleyebilmeleri hususu , ülkemizi de etkisi altına alan KOVİD-19 salgını nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında ayrıca değerlendirilecektir. Kura neticesinde belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet örün sayfasında www.sg.gov.tr yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

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