0553 313 94 23

'Sahibinin Sesi' oyununun galası yapıldı

Sevim Burak'ın yazdığı, İskender Altın'ın yönettiği "Sahibinin Sesi" adlı oyunun gala gösterimi yapıldı.

25 Ocak 2019 Cuma 10:21
'Sahibinin Sesi' oyununun galası yapıldı

Üsküdar Tekel Sahnesi'nde izleyiciyle buluşan oyunun yönetmeni İskender Altın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 sene önce Sevim Burak'ın "İşte Baş İşte Gövde Kanatlar" oyununu da sahnelediğini belirtti.

Burak'ın hikayeciliği ve oyun yazarlığının hayranı olduğunu dile getiren Altın, "Oyuncularıma da rollerinden önce Burak'ın kitaplarını okumalarını ödev olarak verdim. Kuzguncuklu bir yazar, Kuzguncuk hikayelerini ve çok kültürlü yaşamını zor metinlerle anlatır." dedi.

Altın, oyunda hikayenin genel hatlarını anlattıklarına dikkati çekerek, "Yazar hikayeyi çok çetrefilli bir dille anlatır. Bilal karakterinin kafasının içindekileri ve yaşadıklarını yine Bilal'ın kafasının içinden anlatmaya çalıştık. Çok yaratıcı bir kadroyla çalıştım. Bütün oyuncuları ve sahne arkası emek verenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başrol oyuncusu Fatih Topçuoğlu ise oyunun oynadığı en zor oyunlardan birisi olduğunu belirterek, canlandırdığı karakterin çok değişken olduğunu ve sanatseverleri iyi bir oyunun beklediğini söyledi.

Zembul ve Bilal'in trajik aşk hikayesini konu edinen oyun, hastalıklı biçimde kuşkucu bir karakter olan Bilal'in Zenbul'un hamile kalması üzerine yaşadığı olayları anlatıyor.

"Bilal" karakterini Fatih Topçuoğlu, "Zenbul" karakterini ise Ebru Aytürk'ün canlandırdığı oyunda, Lebib Gökhan, Meltem Evcioğlu, Oğuz Tunç ve Eren Özyalçın da rol aldı.

Müziğini Cem İdiz'in, dramaturjisini Canan Kırımsoy'un, dekor tasarımını Şirin Dağtekin Yenen'in, kostüm tasarımını Çevren Sarayoğlu'nun, ışık tasarımını Akın Yılmaz'ın yaptığı oyun, 25, 26, 27 29, 30, 31 Ocak ve 1, 2, 3 Şubat tarihlerinde Üsküdar Tekel Sahnesi'nde izlenebilecek.  

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 10:21
  1. Sahibinin Sesi
  2. İstanbul Devlet Tiyatroları
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karmod, Nijerya'da UNDP için ofis binaları kurdu
    1. Karmod, Nijerya'da UNDP için ofis..
    2. 'Anadolu'nun Alkatrazı' 300 bin..
    3. Doğu Anadolu'da kış
    4. Bunu beklemiyordu! Tacizci neye..
    5. CHP'de istifa
    6. İstanbul’da garip olay! Görüntüyü..
    7. TİKA Kafkas İslam Ordusunun hatırasını..
    8. 'Trakya'nın incisi Dupnisa'..
    9. Rahim bölgesinden bebek büyüklüğünde..
    10. Açlık grevi yapan HDP'li Leyla Güven..
    11. 'Senfoni ile Saz Eserleri' CRR'de..
    12. Polis koleji sınavı soruşturmasında 12..
    13. 'Sahibinin Sesi' oyununun galası yapıldı
    14. SPK'dan tebliğ değişikliği
    15. 'Reng-i Hakkari' Konya'da sahne aldı
    16. 'Çölde Av' tablosu Resim Müzesi'ne..
    17. Renault ve Dacia'dan Kış Servis..
    18. Rusya ile ticarette hedef 100 milyar $
    19. O tutuklu avukatlardan birisi de..
    20. Doğu Anadolu'da buzlanma ve çığ uyarısı
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”