Sahibinin işaretiyle saldıran pitbull 'silah' sayıldı

İstanbul-Beyoğlu'nda pitbull cinsi köpeğini, ağızlıksız gezdirdiği için kendisini uyaran kişilere saldırttığı iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Orhan Yıldırım'ın 15 Şubat'ta Beyoğlu Hacımimi Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak'ta pitbull cinsi köpeğini ağızlıksız gezdirdiği bildirildi.

Bunun üzerine müştekiler Bilgin Elbay ve Muzaffer Akçayır'ın uyardığı şüphelinin ipini söktüğü köpeğini "tut" diyerek müştekilerin üzerine saldırttığı kaydedilen iddianamede, müştekilerin köpek saldırısı sonucu yaralandıkları aktarıldı.

İddianamede, olay yeri inceleme görüntülerinde, şüphelinin tasmasını bıraktığı köpeğin müştekilere saldırdığı belirtilerek, daha sonra kaçan şüphelinin ıslak çalarak köpeğini geri çağırdığı kaydedildi.

Müştekilerin şikayeti üzerine, şüpheli Orhan Yıldırım hakkında soruşturmaya başlandığı aktarılan iddianamede, zanlı 17 Şubat'ta gözaltına alınırken köpeğinin de veterinere teslim edildiği anlatıldı.

İddianamede, tutuklu şüphelinin savunmasında görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını iddia ederek, başka suçtan cezaevindeyken köpeğinin barınağa teslim edildiğini söylediği aktarıldı.

Başsavcılık tarafından onaylanan ve İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, şüphelinin suçu köpeğiyle birlikte işlemesi nedeniyle iki kişiye karşı "silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede ayrıca, şüphelinin suçu işlemede kullandığı köpeğine de kamu sağlığı ve kamu güvenliğinin tehlikeye sokması nedeniyle el konulmasına karar verilmesi talep edildi.

İddianamenin kabul edilmesi halinde şüphelinin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.