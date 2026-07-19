Beşiktaş'a veda etti! Çaykur Rizespor'a transfer oldu
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Beşiktaş, savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu duyurdu.
Süper Lig’de transfer hareketliği devam ediyor. Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'un Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı.
Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'un nihai transferi hususunda Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır.
Tayyip Talha Sanuç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
ÇAYKUR RİZESPOR'DAN AÇIKLAMA
Öte yandan Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor da 26 yaşındaki savunma oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Tayyip Talha, yeşil mavili kulüpte 53 numaralı formayı giyecek.