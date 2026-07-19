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Spor Beşiktaş'a veda etti! Çaykur Rizespor'a transfer oldu
Spor

Beşiktaş'a veda etti! Çaykur Rizespor'a transfer oldu

Yeniakit Publisher
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Beşiktaş'a veda etti! Çaykur Rizespor'a transfer oldu

Beşiktaş, savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu duyurdu.

Süper Lig’de transfer hareketliği devam ediyor. Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'un Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'un nihai transferi hususunda Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır.

Tayyip Talha Sanuç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

ÇAYKUR RİZESPOR'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor da 26 yaşındaki savunma oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Tayyip Talha, yeşil mavili kulüpte 53 numaralı formayı giyecek. 

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