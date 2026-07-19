Bilim kurgu gerçek oluyor Terminatörler için start verildi
Yapay zekanın hızlı yükselişiyle birlikte silahlı insansı robotlar bilim kurgu filmlerinden çıkıp gerçeğe dönüşüyor.
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Yapay zekanın hızlı yükselişiyle birlikte silahlı insansı robotlar bilim kurgu filmlerinden çıkıp gerçeğe dönüşüyor.
ABD merkezli teknoloji şirketi Foundation Future Industries, bu alandaki askeri testlerin "en erken gelecek yıl" başlayabileceğini öngörüyor.
Hem ticari hem de askeri amaçlı insansı robotlar geliştiren ABD merkezli teknoloji firması Foundation Future Industries, robotların savaş alanlarında kullanılmasına dair çarpıcı öngörüler paylaştı.
Şirket, yapay zeka destekli insansı robotların 2027 yılına kadar tamamen birer askeri silaha dönüşebileceğini açıkladı.
Kamuoyunda oluşan güvenlik endişelerine ve Terminator filmlerini anımsatan popüler kültür algısına değinen Pathak, pratik açıdan bakıldığında gerçek askeri robotların bu senaryolardan farklı olacağını savundu.
CEO Pathak, "Psikolojik olarak Terminator benzeri bir reaksiyon veriyoruz ancak pratik anlamda düşünürseniz gerçeklik pek öyle değil. Eğer amacınız sadece yıkım yapmaksa neden bir grup insansı robot gönderesiniz ki?" ifadelerini kullandı.
Yıkım odaklı görevler için bombaların çok daha ucuz ve etkili bir çözüm olduğunu vurgulayan Pathak, insansı robotların yıkım değil tam aksine cerrahi netlik gerektiren noktalarda devreye gireceğini belirtti.
Askeri bir hedefin altyapıya zarar vermeden ve sivilleri koruyarak karmaşık görevleri tamamlaması gerektiği durumlarda bu robotların büyük bir avantaj sağlayacağı öne sürülüyor.
Askeri teknolojilerde insansı robotların insansız hava araçlarının (İHA/SIHA) yerini almasını beklemediğini ifade eden Sankaet Pathak, bu sistemlerin kara savaşlarında insan askerler için giderek daha tehlikeli hale gelen boşlukları dolduracağını öngörüyor.
Kara muharebelerinin insan faktörü için taşıdığı risklerin her geçen gün arttığına dikkat çeken yönetici, insansı robot teknolojisinin askeri operasyonlarda hassasiyet ve isabetlilik standardını bir üst seviyeye taşıyacak yeni bir faz olduğunu sözlerine ekledi. Kaynak:TGRTHaber
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