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Aktüel

Sahibinin elinden kaçan kurbanlık koçun restorana girme anı kamerada

Yeniakit Publisher
2020-07-31 20:32:13 -
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık koçun restorana girme anı kamerada

BARTIN (AA) - Bartın'da, sahibinin elinden kaçarak restorana giren kurbanlık koçun müşterilere yaşattığı panik güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Okulak Mahallesi Kanlıırmak Caddesi'nde sahibinin elinden kurtulan kurbanlık koç, yol kenarında bulunan kapısı açık restorana girdi.

Müşterilerin panik yaşadığı olayda koçun üzerine atlayan restoran çalışanı hayvanı yakaladı.

Koç sahibine teslim edilirken, olay anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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