THY- Euroleague
0553 313 94 23

Sahibini öldüren deve kasaplara teslim edildi

Aydın’ın Germencik ilçesine bağlı kırsal Ömerbeyli Mahallesi’nde bakıcısını feci şekilde öldüren deve, sahipleri tarafından kasaplara emanet edildi. Veteriner hekimler tarafından ön muayenesi yapılıp kesilebilir raporu verilen deve, uzman ekiplerce mezbahaya götürüldü.

16 Ekim 2018 Salı 12:46
Sahibini öldüren deve kasaplara teslim edildi

Aydın’ın Germencik ilçesine bağlı Kırsal Ömerbeyli Mahallesi'nde 3 yıl önce hayatını kaybeden Muhtarı İbrahim Candaş’tan miras kaldığı ailesi tarafından muhtarın hatırasını yaşatmak için bakılan 'Büyük İstanbullu' adlı pehlivan deve, önceki gün aynı zamanda devenin bakıcılığını yapan muhtarın kardeşi İsmail Candaş’ı ısırdıktan sonra duvarlara çarparak feci şekilde öldürmüştü.

Kızgınlığı ve kini devam ettiği için bağlı bulunduğu yerden uzman ekiplerce çözülen deve, kamyonete yüklenerek Umurlu’da bulunan mezbahaya götürüldü. Başka bir saldırı gerçekleştirmemesi için ağızlık takılıp ön ayakları da bileklerinden bağlanarak götürülen deve, götürüldüğü mezbahada veteriner hekimler tarafından ön muayenesi yapıldıktan sonra kesime alındı.

Kasapların bile tedbirli yaklaştığı deve mezbahaya ayakları bağlı şekilde alındı.

BakÄ±cÄ±sÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼ren deve kasaplara emanet edildi

BakÄ±cÄ±sÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼ren deve kasaplara emanet edildi

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 12:46
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Sahibini öldüren deve
  4. Kasaplara teslim edildi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail'i çıldırtan konuşma! Salonu terk ettiler
    1. İsrail'i çıldırtan konuşma! Salonu..
    2. Selülit oluşmaması için...
    3. "Suriyelileri ülkesine gönderecek..
    4. Bakıcısını öldüren deve kasaplara..
    5. Bu kadarı tesadüf olamaz! Yoksul..
    6. Kral Selman ve Pompeo'dan sözde 'Cemal..
    7. İstanbul'da silah kaçakçılarına..
    8. Makarnanın püf noktası
    9. Fas'ta korkunç kaza! İki tren çarpıştı
    10. MHP'li vekilden Fatma Şahin'e çağrı!
    11. Drone gören yaşlı amcanın komik tepkisi
    12. Can Dündar kırmızı bültenle aranıyor
    13. Emine Erdoğan: Yerli tohumun peşine..
    14. Fas'ta tren faciası! Kafa kafaya..
    15. ABD'li senatörden S. Arabistan'ı şok..
    16. Vatan haini Can Dündar hakkında..
    17. Hakim ve savcı atama sonuçları
    18. Henüz 20 yaşındaydı... İsyan ettiren..
    19. AK Parti, belediye başkan adaylarına..
    20. Suyun hayati kıymetini bilelim
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?