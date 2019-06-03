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sahibinden.com'da tatil alternatiflerine ilgi arttı

Yaz sezonunun başlamasıyla sahibinden.com'da tatil alternatiflerine ilgi arttı

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:34
sahibinden.com'da tatil alternatiflerine ilgi arttı

İSTANBUL(AA) - sahibinden.com'un verilerine göre, nisan ayında "Kiralık Yazlık" ile ilgili tüm aramalar bir önceki aya göre yüzde 101 oranında artış gösterdi.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, yaz sezonunun başlaması ve bayram tatilinin uzamasıyla birlikte yazlık bölgelerdeki kiralık konutlara ilgi giderek artıyor. Uzun bayram tatilini de dahil ederek yaz tatilini uzatmak isteyenler hem keyifli hem de ekonomik tatil seçeneklerini değerlendiriyor.

Ayda 43,3 milyon kullanıcıyı ağırlayan sahibinden.com'un verilerine göre, nisan ayında "Kiralık Yazlık" ile ilgili tüm aramalar bir önceki aya göre yüzde 101 oranında artış gösterirken, "Kiralık Yazlık Villa" aramalarında ise bu oran yüzde 117 oldu.

Doğası, denizi, koyları ve tarihi dokusuyla tatilcilerin her zaman favorisi olan Bodrum'da "Kiralık Yazlık Villa" aramaları ise yüzde 460 gibi son derece yüksek bir oranda artış gösterdi.

Kiralık yazlıklarda en çok ilgi gören şehir ise İzmir oldu.

Diğer taraftan tatilini deniz, kum ve güneş yerine, doğayla iç içe, sessiz ve sakin bir ortamda geçirmeyi tercih edenler de kamp tatiline giderek daha fazla ilgi gösteriyor.

Bu kapsamda, geniş ürün çeşidi ve fiyat seçenekleriyle çok sayıda çadır ilanını kullanıcılarıyla buluşturan sahibinden.com’da "Çadır" ile ilgili tüm aramalar yüzde 15 artarken, "İkinci El Çadır" aramaları da yüzde 42 artış gösterdi.

Doğal ortamlarda kullanım kolaylığı ve rahatlığıyla öne çıkan "Kamp Çadırı" aramalarında ise yüzde 28 artış gözlendi.

Kamp tatilini tercih edenler için, Türkiye’de 500 civarı bölgeyi içeren zengin alternatifler bulunuyor. Doğal dokusuyla öne çıkan Marmaris, Fethiye, Kaş gibi bölgeler kamp tatili yapmak isteyenlerin uğrak noktası oluyor. Kampçılar kamp merkezlerinde elektrik, su, duş ve internet gibi ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabiliyor.

- Tatil kiralık araçlara ilgiyi de artıyor

Yaz sezonu ve yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle kiralık araçlara olan talep de arttı.

Özellikle tatil için şehir değiştirenlerin etkisiyle, kiralık araç piyasası en hareketli günlerini yaşıyor.

sahibinden.com’un mayıs ayı verilerine göre "Kiralık Araç" ile ilgili aramalar önceki aya göre yüzde 120 arttı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 14:34
  1. sahibinden.com
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